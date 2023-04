OGC Nice - PSG : ça a chauffé entre Galtier, Todibo et les ultras niçois !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG s’est relancé en s’imposant hier à Nice (2-0). Cette relance n’a pas suffi au bonheur de Christophe Galtier, conspué à l’Allianz Riviera et cible d’une banderole injurieuse des ultras locaux dans la Populaire Sud : « Avant/après, la mama di Galtier. » Un texte répété oralement et complété par des propos insultants à l’égard de cette dernière pendant la rencontre. Cet épisode va déboucher, au coup de sifflet final, sur une scène étonnante. L’entraîneur du PSG se dirige alors en direction du kop avant de le désigner et de l’applaudir, les deux pouces levés, ironique. La situation manque alors de déraper.

« Et si on te le fait à toi ? »

Khéphren Thuram vient voir son ancien coach, semblant lui demander pourquoi il agit ainsi. Didier Digard calme son joueur, avant de faire de même avec Jean-Clair Todibo. Dans l’agitation, alors que les joueurs et les staffs se croisent, Galtier lance au défenseur niçois, qui détourne le regard : « JC ! Tu as vu la banderole ? Et si on te le fait à toi ? » Présent à ses côtés, Luis Campos prend alors son technicien par l’épaule pour le raccompagner vers le vestiaire.

« Ma maman a 83 ans, elle sort d’un cancer, a expliqué Galtier en conférence de presse. Point à la ligne. Si ces gens voient des matches de Coupe d’Europe, c’est grâce à notre travail la saison dernière. Qui fait qu’aujourd’hui, avec le travail de Didier (Digard), il y a encore des matches de Coupe d’Europe cette saison. » Ambiance...

