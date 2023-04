Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

OGC Nice - PSG, le live-texte

Après ses deux défaites de rang au Parc des Princes, le PSG est à nouveau sous la menace de l'OM et du RC Lens dans la course au titre. Les hommes de Christophe Galtier n'ont pas le choix : ils doivent ramener un résultat de leur déplacement à Nice ce samedi. Le match est à suivre en direct commenté sur But! Football Club.