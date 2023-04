OGC Nice - PSG : l’adjoint de Galtier a aussi dérapé avec Ghisolfi !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Christophe Galtier a craqué à Nice. Lorsqu’il a entendu les chants insultant sa mère monter de la tribune des ultras niçois au cœur de la première période, samedi soir, puis vu la banderole qui s’en faisait l’écho, l’entraîneur du PSG a regardé fixement les supporters, se détournant du jeu, avant de les applaudir de façon ironique. À la fin du match, il s’est carrément dirigé vers eux, les deux pouces levés, ce qui a provoqué un début de tension sur la pelouse. Mais avant ça, déjà, Galtier n’avait pas réussi à réprimer son courroux et avait regagné son vestiaire une minute avant la fin de la première période en raison d’une envie pressante.

Ghisolfi est resté calme

Un quart d’heure plus tôt, L’Équipe explique que les arbitres et délégués du match avaient entendu quelques éclats de voix, un quart d’heure plus tôt. C’était l’un des adjoints de Galtier, Thierry Oleksiak, qui prenait à partie la direction de l’OGCN. « Vous ne dites rien, là ? », vitupérait-il, visant notamment Florent Ghisolfi.

Le nouveau directeur sportif niçois, qui était descendu de la tribune officielle justement pour essayer d’apaiser les tensions, a senti à son tour l’énervement grimper, ne comprenant pas pourquoi il était rendu responsable de la situation. Mais Oleksiak a fini par regagner le vestiaire du PSG et la tension est redescendue d’un cran.

Pour résumer En plus de sifflets à l’encontre de Christophe Galtier et de la banderole injurieuse des ultras de l’OGC Nice samedi à l’Allianz Riviera (0-2), l’adjoint de l’entraîneur du PSG a également dérapé avec un certain Florent Ghisolfi.

Bastien Aubert

Rédacteur