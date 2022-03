OGC Nice – PSG : Pierre Ménès calme la hype Galtier et dénonce une vraie Mbappé-dépendance

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Si l'OGC Nice a fait dérailler l'attaque du PSG pour la troisième fois de la saison et s'est imposé 1-0 à l'Allianz Riviera samedi soir, il en faut plus pour convaincre Pierre Ménès du jeu des Aiglons. Sur son site internet, le consultant l'a d'ailleurs rappelé :

« Nice qui avait déjà gratté deux 0-0 cette saison face au PSG a peu ou prou adopté la même tactique : on attend derrière et on essaie de ressortir le ballon intelligemment. Ça a marché une fois, en fin de match, sur ce merveilleux centre de Stengs et cette non moins merveilleuse demi-volée de Delort. Mais bon, on attend autre chose du Gym, quoi. Et pas que sur ce match. J’adore Galtier, il fait du super boulot mais on ne va pas hurler au génie quand il fait jouer son équipe à dix derrière à la maison face à un PSG à moitié là », a-t-il glissé.

Côté parisien, Pierre Ménès a appuyé la Mbappé-dépendance : « Quand l’attaquant français n’est pas là, il n’y a aucune profondeur et personne ne marque. Di Maria est aux abonnés absents, Neymar malgré ses efforts n’a pas encore retrouvé le rythme et Messi continue à jouer meneur-passeur et maintenant, même quand il est à l’entrée de la surface, il ne tire pas. On ne sera cependant pas surpris de voir un autre visage du PSG à Madrid mercredi. Est-ce que cela suffira ? Là est la question… »

Malgré la victoire, cette équipe niçoise me frustre toujours autant au niveau du jeu. Surtout face à un PSG qui avait déjà la tête à Madrid...https://t.co/0PmW6jkWYh — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 5, 2022