OGC Nice, PSG : pour Fournier, Galtier a plus de chance d'être à Nice qu'à Paris la saison prochaine

Football Club Liverpool, PSG - INFO BUT! : le dossier Salah proche du dénouement !

Depuis plusieurs jours, le Paris Saint-Germain a fait de l'actuel entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, sa priorité pour remplacer Mauricio Pochettino. Dans une interview accordée au journal L'Equipe, le directeur sportif des Aiglons, Julien Fournier, a été interrogé sur le possible départ de Christophe Galtier au PSG.

"Galtier a plus de chance d'être à Nice que de ne pas y être"

"Je suis comme vous, je lis. Mais il est sous contrat, c'est une réalité. Donc, il a plus de chance d'être à Nice que de ne pas y être. C'est très basique mais c'est très vrai. Après, si le Paris-Saint-Germain vient, et c'est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l'un de vos joueurs ou votre entraîneur, c'est compliqué de dire "non". Sur ces sujets-là, il faut toujours rester en alerte. Et comment fait le Paris-Saint-Germain ? C'est la vie d'un club... C'est pour ça que je répète que si le Paris-Saint-Germain veut Christophe Galtier, il ne faut trop qu'il tarde, sinon ce sera plus compliqué pour lui", a répondu Julien Fournier.

