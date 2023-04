OGC Nice - PSG : un clash entre Galtier et un Niçois révélé !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors que l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain s'affrontent, ce samedi (21h) à l'Allianz Riviera, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, un clash, intervenu il y a environ un an, entre Christophe Galtier et Jean-Clair Todibo a été révélé.