OL : Laurent Blanc lâche une bombe sur son départ du PSG

Dans un long entretien accordé au journal L'Equipe, Laurent Blanc, qui est l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais depuis début octobre, est revenu sur son limogeage du Paris Saint-Germain à l'été 2016, révélant qu'il ne savait pas que son poste était menacé.

"Je ne savais pas que j'en avais fini avec le PSG"

"Le 21 mai 2016, ça vous rappelle quoi ? 2016, c'est ma fin de contrat avec Paris. Mon dernier match avec le PSG et c'était Franck (Passi, son adjoint aujourd'hui et entraîneur de l'OM à l'époque) en face (4-2 en finale de la Coupe de France). Un très bon souvenir mais pas une date particulière car je ne savais pas que j'en avais fini avec le PSG. Il n'y avait pas de signes précurseurs. Avant de partir en vacances, tu rencontres le directeur sportif tous les deux jours, tu te projettes sur la saison suivante etc. Et je l'apprends quand je suis à New York, le 3 ou 4 juin. Une forme de violences dans ces instants ? Mais la vie est violente, non ? Le foot serait à part ? Plein de gens vivent ça dans d'autres conditions que les miennes. Donc relativisons. L'entraîneur est toujours le fusible parfait. Et trois ans dans des grands clubs, c'est une éternité", a raconté le technicien de 57 ans.

Laurent Blanc, entraîneur de l'OL : « Lyon a un gros problème et on a un gros chantier » https://t.co/6KjNUhxUq0 pic.twitter.com/tpJMAUdWeN — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 9, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur