OL, LOSC, PSG : Lille champion de France et l'OL en C1 à la pause !

Il ne reste plus que 45 minutes pour l'obtention du titre de champion de France ainsi que pour connaître le podium définitif de la Ligue 1. Et à la pause de cette 38e et dernière journée, c'est Lille qui est champion de France.

Le LOSC mène à Angers 2-0, grâce à une ouverture du score signée Jonathan David dès la 10e minute et un pénalty de Yilmaz inscrit à la 45e minute. Quant au PSG, le club de la capitale aurait également pu prendre l'avantage en début de match si Neymar n'avait pas raté un pénalty à la 19e minute. Ce fut chose faite à la 37e minute sur un corner direct signé Angel di Maria.

Pour le podium, l'OL fait la bonne opération en disposant de l'OGC Nice, 2-1, grâce à un doublé de Toko Ekambi. L'AS Monaco, elle, est tenue en échec à Lens (0-0).