OL - PSG (2-4) : Pierre Ménès adoube les Parisiens, inquiétude pour Mbappé ?

La montagne a accouché d’une souris hier entre l’OL et le PSG (2-4). Les champions de France ont été bien trop forts face à des Gones qui ont péché dans l’impact physique et ont été mis au supplice par les jambes de feu de Kylian Mbappé. Après avoir qualifié ce match de « probablement son meilleur de la saison en Ligue 1 », Pierre Ménès a adoubé le PSG.

« Les Parisiens étaient extrêmement agressifs dans le pressing et le contre-pressing, et ont complètement étouffé l’entrejeu lyonnais, avec beaucoup d’engagement et surtout beaucoup de vitesse, a-t-il expliqué sur son blog. Et quand on parle vitesse, il est évidemment question de Mbappé. Avec la satisfaction du devoir accompli, le prodige français est sorti et Paris a presque naturellement reculé de 15 mètres - à moins que ce ne soit Lyon qui ait avancé de 15 mètres, ce qui revient au même. »

« Kylian est sorti par précaution »

La seule petite ombre à la belle soirée du PSG vient donc de cette fameuse sortie prématurée de Mbappé, qui a quitté la pelouse du Groupama Stadium à la 70e minute. Après son doublé, qui lui a permis d'atteindre les 100 buts en Ligue 1, le buteur de 22 ans s'est assis dans la surface lyonnaise en se tenant le pied droit. Direction les tribunes, pour ne pas prendre de risque.

« Kylian est sorti par précaution, a expliqué Mauricio Pochettino après la rencontre. Il a reçu un coup, il s'est tordu un peu la cheville en première période. » Tout sourire après sa sortie au micro de Canal + à l'issue du match (sans avoir été interrogé sur la raison de son remplacement), Mbappé ne semble néanmoins pas inquiet et doit rejoindre Clairefontaine ce lundi pour le début du rassemblement de l'équipe de France.