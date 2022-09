OL - PSG : Daniel Riolo cartonne Christophe Galtier comme jamais !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Le PSG dormira en tête de la Ligue 1 pendant la trêve internationale. Avant de revenir sur les vertes pelouses de France, les hommes de Christophe Galtier ont assis leur domination sur le championnat en allant battre l’OL hier soir au Groupama Stadium (1-0).

Un but de Lionel Messi suite à un échange avec son compère Neymar a suffi au PSG pour prendre la mesure d’une équipe lyonnaise en dessous et surtout tout heureux d’avoir pu compter sur un Anthony Lopes de gala dans ses buts sans quoi l’addition aurait pu être plus salée.

« Pas d’empreinte de jeu »

Daniel Riolo a livré son analyse de la rencontre en étant très dur avec les Parisiens et notamment Christophe Galtier, qu’il accuse de ne pas savoir finalement faire bien jouer cette équipe du PSG. En n’ayant notamment aucun talent de coaching en plein match.

« Je suis incapable de dire comment joue le PSG, il n’y a pas d’empreinte de jeu. Rien n’a changé, je le dis depuis fin juillet », a fustigé Riolo au micro de RMC Sport hier soir.