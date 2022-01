OL - PSG : la décision finale est enfin tombée au sujet de Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

La décision tant attendue au sujet de la présence ou non de Lionel Messi demain face à l’OL vient de tomber : il sera absent des débats. « Messi forfait contre Lyon, annonce le PSG sur on compte Twitter. Il va poursuivre son protocole de reprise individuelle post-Covid durant les prochains jours. » Mauricio Pochettino en dira sans doute plus en conférence de presse à partir de 13h.

🚨 Leo Messi FORFAIT contre Lyon, annonce le PSG !



Il va poursuivre son protocole de reprise individuelle post-Covid durant les prochains jours. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 8, 2022