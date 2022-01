OL - PSG : la réaction du sauveur parisien du soir

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Mené jusqu'à la 76e minute, le Paris Saint-Germain a arraché ce dimanche le match nul sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-1) grâce à un but de Thilo Kehrer, qui venait d'entrer en jeu.

Quelques secondes après le coup de sifflet, le défenseur central ou latéral droit parisien a livré son analyse au micro d'Amazon Prime Vidéo. "On sait qu'on doit faire mieux. On doit bien analyser ce qu'on a fait ce soir et réfléchir pour faire mieux dans les prochains matchs. Un bon point ce soir ? On doit l'accepter, mais on voulait gagner."

🔚⚽️ Fin de match à Lyon sur un score de parité ! Les 2 équipes n'ont pas pu se départager. #𝗢𝗟𝗣𝗦𝗚@OL 1⃣-1⃣ @PSG_inside

⚽️ @KehrerThilo 76' pic.twitter.com/2UtejxOaYo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2022