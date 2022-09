OL - PSG : Pierre Ménès encense un Parisien inattendu et a été renversé par les Lyonnais !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG dormira en tête de la Ligue 1 pendant la trêve internationale. Avant de revenir sur les vertes pelouses de France, les hommes de Christophe Galtier ont assis leur domination sur le championnat en allant battre l’OL hier soir au Groupama Stadium (1-0). « Je suis incapable de dire comment joue le PSG, il n’y a pas d’empreinte de jeu. Rien n’a changé, je le dis depuis fin juillet », a fustigé Riolo au micro de RMC Sport hier soir. Pierre Ménès, lui, a été dithyrambique sur les joueurs de l’OL.

Podcast Men's Up Life

Danilo encensé par Ménès

« C’était un vrai bon match de L1, et même de coupe d’Europe, a-t-il analysé sur son blog. Je voulais féliciter les Lyonnais, qui ont eu le cran d’avoir réagi après un premier quart d’heure terrible des Parisiens. Lyon a su revenir dans le match avec quelques occasions et du répondant. Lopes a été exceptionnel avec plusieurs arrêts déterminants. La victoire du PSG est somme toute logique avec l’intégration de quelques joueurs : Ruiz, Mukiele et on voit que Danilo indispensable dans cette équipe au milieu ou derrière. »

Ligue 1, J8 : "Un vrai match de Coupe d'Europe entre le PSG et l'OL et ça fait plaisir"



Retour sur cette 8e journée de Ligue 1 et notamment ce très bon Lyon-Paris au Groupama Stadium.https://t.co/CychDGCbF7 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 18, 2022

Pour résumer La victoire du Paris Saint-Germain face à l’Olympique Lyonnais, dimanche en match de clôture de la 8e journée de Ligue 1 (1-0), a été analysée par Pierre Ménès. L'occasion pour lui d'encenser un certain Danilo Pereira !

Bastien Aubert

Rédacteur