OL : Rudi Garcia encense Cristiano Ronaldo et met un taquet au PSG !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

On connaît enfin la date du match amical entre le PSG et l’équipe composée des meilleurs éléments des clubs d’Al-Nassr, au sein duquel évolue Cristiano Ronaldo désormais, et d’Al-Hilal. La rencontre aura lieu le 19 janvier prochain en Arabie Saoudite. C’est le lancement de la billetterie par les deux clubs saoudiens qui a permis d’en savoir plus sur la date même si cette dernière n’a pas encore été totalement officialisée.

Interrogé dans L’Équipe, Rudi Garcia a évoqué la tenue de ce match de gala sur le papier, qu’il ne valide pas totalemebt en raison de son calendrier mal choisi. « Ça ne sera pas avec le maillot d’Al-Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et Al-Nassr. Moi, je ne peux pas être content de ce match-là, a-t-il pesté dans L’Équipe. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c’est une bonne chose. Mais on a un match de championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, ç’aurait pu être mieux pensé. L’essentiel, c’est que ça démontre à quel point l’Arabie saoudite est férue de sport, de football. »

Relancé sur l’arrivée de CR7, l’ancien coach de l’OL est ravi : « C’est top. Top pour nous, Al-Nassr. Top pour l’Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo est plus qu’un joueur. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, cinq fois Ballon d’Or. Je pense que pour le développement de l’Arabie saoudite et du Moyen-Orient, c’est très très important. Si je peux faire un comparatif pour Cristiano, je pense que ça ressemble un peu à l’arrivée de Pelé aux États-Unis à son époque (le Brésilien a joué aux New York Cosmos de 1975 à 1977), notamment pour le développement du football, du sport et de la culture en Arabie saoudite. Avoir des grands joueurs, c’est toujours plus facile à manager, ça aide l’équipe. C’est fou comme ça a donné un coup de projecteur sur notre club. Maintenant, tout le monde sait où est Al-Nassr, dans le monde entier. Ronaldo draine un nombre de followers assez incroyable, je pense que le club a dû passer de 800 000 à 10 millions de followers en quelques heures ou quelques jours grâce à son arrivée. C’est au-delà du joueur de foot. »