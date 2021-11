OM : Deschamps plutôt que Zidane sur le banc du PSG ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Alors que le nom de Zinédine Zidane est évoqué ces dernières semaines du côté du Paris Saint-Germain, Pascal Dupraz verrait bien Didier Deschamps, qui est le sélectionneur de l'équipe de France depuis 2012, devenir un jour l'entraîneur du PSG.

"Vous savez ce que j’espère en plus ? C’est qu’il aura la bonne idée de prendre la direction d’un club, et pourquoi pas le Paris Saint-Germain, pour gagner la Champions League", a lâché l'ancien technicien de Toulouse et du Stade Malherbe de Caen dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC Sport.

🗣💬 "Je voue une admiration sans borne à Deschamps. J'espère qu'il arrêtera après la Coupe du monde et pourquoi pas pour prendre un club comme le Paris Saint-Germain"



🇫🇷 @CoachDupraz verrait bien Deschamps au PSG après les Bleus pic.twitter.com/DfsHuWrSMm — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) November 13, 2021