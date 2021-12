OM, Nice, OL, Rennes, LOSC - L'oeil de Denis Balbir : « Je verrais bien un podium surprise derrière le PSG »

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

« Je n'imagine pas un instant que le PSG ne finisse pas champion, même si ce n'est pas flamboyant au niveau du jeu par rapport aux joueurs qui composent l'équipe. Derrière, je verrais bien Rennes créer la surprise. Genesio est habitué à la gagne et tout le monde tire dans le même sens chez les Bretons, avec un Laborde qui éclate et beaucoup d'équilibre. Les Rennais ont vraiment un bon coup à jouer, comme les Niçois.

Il voit Rennes et Nice en C1

« Déjà, Christophe Galtier est un gage de réussite, on a vu ce qu'il a fait à Saint-Etienne et à Lille. Son effectif est intéressant, avec un bon mélange de jeunes et d'anciens, et des moyens financiers importants, comme à Rennes. Je trouve que l'OM, c'est plus flou. L'effectif est un peu court, ça manque de profondeur de banc alors que Sampaoli est un coach exigeant. Il y a un peu de mystère par rapport à la première partie de saison, au parcours. La grosse surprise, c'est de voir Lyon si bas. Ce club a du mal à rebondir, avec des maux qui ne datent pas d'hier, des maux défensifs malgré la présence de Lopes. Il faudra que les Lyonnais montent un autre visage pour accrocher l'Europe, mais ils ont pris beaucoup de retard. Monaco déçoit aussi mais je me dis que tout peut encore basculer pour l'ASM. Je verrais bien une équipe surprise se mêler à la lutte pour la Ligue Europa. Peut-être Montpellier, derrière un super Savanier. Ce serait une sacrée perf malgré les départs de Laborde et Delort. Strasbourg a des atouts aussi, avec Julien Stéphan, qui fait du très bon boulot, comme Franck Haize à Lens. Et Lille a fini sur une bonne note. Il faut féliciter Jocelyn Gourvennec. Il a de bons joueurs, avec Renato Sanches, Jonathan David, une défense solide. Mais il n'est jamais simple de confirmer après un titre et le LOSC a réalisé une bonne première partie de saison, avec une qualification remarquable en Ligue des champions. L'année 2022 promet de bons moments dans le Nord. »