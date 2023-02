OM, OL, PSG : un ancien des trois clubs recadré par les Qataris !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Compliqué, y compris pour un ancien professionnel, de dire ce que l'on pense sans être accusé de tous les maux. Notamment au PSG pour qui, visiblement, le sujet du centre de formation est synonyme de tensions. Exemple avec Laurent Fournier, passé par le PSG il ya des années ainsi qu'à l'OL, l'OM et l'ASSE.

Alors qu'il était interrogé par nos confrères du Parisien sur l'intérêt du club parisien pour Rayan Cherki, Fournier avait estimé que la formation parisienne était excellente et qu'il fallait sans doute faire confiance aux jeunes du club plutôt que d'aller piocher dans d'aires écuries de L1. Un propos qui n'est pas passé inaperçu comme l'a raconté le joueur au Parisien.

"Je me suis fait engueuler l’autre jour par rapport à ça. Au Parc, avant Toulouse, sur la chaîne du club, j’ai dit que je ne comprenais pas qu’on aille chercher un mec comme Cherki alors que la formation parisienne est performante. On m’a appelé pour me dire que je critiquais la politique du club. Mais non ! Je dis juste qu’on a une formation qui est bonne. Donc lâchez-les ! Un mec qui donne et demande dans la profondeur, il n’y en a pas beaucoup dans l’équipe du PSG. Et Zaïre-Emery est dans ce truc-là. Voilà."