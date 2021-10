OM - PSG (0-0) : Pierre Ménès interpelle Pochettino pour Messi, Neymar et Mbappé

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La montagne a accouché d’une souris. Pour le premier Classique de Lionel Messi, l’OM et le PSG n’ont pas réussi à se départager hier soir à l’Orange Vélodrome en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (0-0).

« Une semi-déception, résume Pierre Ménès sur son blog. Cet OM-PSG qu’on attendait tous avec une certaine gourmandise a finalement accouché d’un match nul sans grand relief puisqu’au niveau des tirs cadrés, Paris en a réussi deux et Marseille, un seul. Alors évidemment, il y a eu de l’intensité et des duels mais bon, ça n’a pas été pas un sommet de football comment on pouvait l’espérer. »

Le chroniqueur se pose une question existentielle sur Lionel Messi et son positionnement. « Je reste quand même stupéfait par la position de Messi sur le terrain, a-t-il ajouté. On parle d’un joueur de 34 ans sans équivalent devant le but. Alors le voir jouer si loin du but adverse me paraît être une hérésie totale, tout comme sortir Di Maria après l’expulsion d’Hakimi alors que Neymar était visiblement diminué physiquement. Après le match (perdu) à Rennes, c’est la deuxième fois que les quatre stars offensives du PSG débutent un match et ils en sont toujours à zéro but marqué, ce qui doit quand même commencer à interpeller. »

"Un Classique sans saveur"

L'ambiance et l'intensité étaient là, mais cet OM-PSG n'a pas été un sommet de foot et me laisse un peu sur ma faim...

Mon analyse ici ➡️ https://t.co/7eBAP7dcUS pic.twitter.com/ytxx8etiBi — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 24, 2021