OM - PSG : Galtier a offert un cadeau à ses joueurs après le Clasico

Une victoire, nette et sans bavure. Pour un joli cadeau de leur entraîneur. Ainsi est Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, qui a profité du large succès de ses troupes face à l'OM, victoire 3-0, pour les remercier et leur offrir deux jours de vacances.

Ainsi, et comme la semaine dernière, lorsque le club de la capitale avait battu le LOSC, Mbappé, Messi et consorts ne retrouveront le camp des Loges que mercredi prochain. Histoire de préparer au mieux la venue du FC Nantes au Parc des Princes et le déplacement, le 8 mars, sur la pelouse du Bayern Munich en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.