OM, PSG : Daniel Riolo prend McCourt pour taper sur l’émir du Qatar

Dans un entretien accordé à France 24, le propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt, s'en est pris aux clubs dirigés par des États, comme c'est le cas du Paris Saint-Germain, de Manchester City ou encore de Newcastle. "Avec ma femme, on n'est rien à côté d'un État. (...) Il est important toutefois qu'il y ait un certain niveau de concurrence équitable. L'Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais dans les ligues de sport, on essaye d'avoir une concurrence équitable, alors qu'en Europe qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football c'est le far-west ! Des réformes sont nécessaires."

Une opinion partagée par Daniel Riolo. "Dans l'interview de McCourt, il y a une réflexion qui est assez intéressante. (...) Il n'y a jamais eu la sensation qu'on a aujourd'hui que le PSG et Manchester City ont les mains libres pour faire tout ce qu'ils veulent. Cette sensation, on l'a depuis 6 mois. Et oui, cette sensation me dérange et elle dérange. Sans contrôle, c'est impossible", a estimé le journaliste de RMC Sport dans l'After Foot.

