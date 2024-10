OM-PSG : défaite interdite pour les Parisiens, l'analyse de Canal Supporters

Du côté des Rouge & Bleu, il faudra rapidement relever la tête après un résultat nul frustrant (1-1 face au PSV Eindhoven) plus tôt dans la semaine en Ligue des champions. Les Parisiens devront donc redonner le sourire à leurs supporters. Surtout, les champions de France en titre doivent relancer une série de victoires. Sur leurs cinq derniers matchs, ils présentent un bilan insuffisant de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Un succès dans ce premier Classique de la saison permettra aux joueurs de Luis Enrique de retrouver de la confiance avant un calendrier qui montera crescendo (Atlético de Madrid et Bayern Munich en C1 et RC Lens en L1).

Les choix de Luis Enrique scrutés

Les choix tactiques de Luis Enrique seront également scrutés de près. L’utilisation de Lee Kang-In en faux numéro 9 et la titularisation de Fabian Ruiz, en lieu et place de Vitinha, ont vivement été critiquées après la confrontation face au PSV. Pour cette rencontre, le technicien espagnol pourra une nouvelle fois compter sur un groupe quasi au complet où seuls Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos manqueront à l’appel. Il faudra également être attentif à l’utilisation de Nuno Mendes, cantonné à un rôle plus défensif depuis le début de saison et dont les qualités ne sont pas entièrement exploitées. Luis Enrique traverse donc sa première zone de turbulence au PSG et devra montrer sa capacité à se relever de cette première période compliquée depuis le début de son mandat à Paris.

Si ce Classique est grandement attendu, c’est en grande partie par l’enjeu qu’il revêt. En effet, depuis plusieurs saisons, l’omnipotence du PSG ne laissait aucune place au doute sur le résultat final. Mais entre une équipe parisienne en reconstruction et une formation marseillaise portée par un vent de fraîcheur depuis l’arrivée de Roberto de Zerbi, l’optimisme est de mise côté marseillais. Surtout que seulement trois points séparent le PSG, leader, de l’OM, troisième, avant cette 9e journée de Ligue 1. Autre point à souligner, les deux équipes affichent le taux de possession de balle le plus élevé de France (66,8% pour le PSG, 60,6% pour l’OM) et sont les attaques les plus prolifiques (25 buts pour les Parisiens, 21 pour les Marseillais). Un beau duel entre deux tacticiens qui prônent un jeu offensif et de possession. Mais, il est bon de rappeler que le dernier succès de l’OM sur son terrain en Ligue 1 remonte à novembre 2011. Les Parisiens auront à cœur d’étendre leur invincibilité d’une saison supplémentaire.

Un dernier duel sera au centre des projecteurs

Un autre évènement est attendu durant ce Classique, les retrouvailles entre Adrien Rabiot et le PSG. Parti en très mauvais terme à l’issue de son contrat à l’été 2019, le Titi a accru sa cote d’impopularité auprès des supporters parisiens en rejoignant libre de tout contrat le rival marseillais le mois dernier. S’il a profité de la trêve internationale pour se refaire une bonne préparation physique avec le club olympien, cette rencontre face à son club formateur sera son premier gros test de la saison. Alors qu’il est pressenti pour débuter cette rencontre dans un milieu à deux aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg, son manque de rythme (143 minutes de jeu cette saison) pourrait être un atout pour l’entrejeu parisien. De son côté, l’international français n’aura aucune rancune envers son ancien club, comme il l’avait expliqué en conférence de presse de présentation : « Je n’ai rien à expliquer. Je fais ma carrière. Il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que rien n’est impossible dans la vie. Avec de l’expérience et d’autres circonstances, on peut se rendre compte que les choses sont différentes. Peut-être que ça en a déçu certains, mais le choix m’appartient (...) J’assume mes choix de carrière et je suis très content. »

Enfin, un dernier duel sera au centre des projecteurs entre les deux meilleurs buteurs du championnat : Bradley Barcola (7 buts) et Mason Greenwood (6 buts). S’il doit encore confirmer son nouveau statut en Ligue des champions, l’ailier du PSG a pris une nouvelle dimension en Ligue 1 depuis le début de la saison. Véritable poison dans son couloir gauche, le Parisien voudra marquer les esprits dans cette affiche, rentrer encore plus dans le cœur des supporters et confirmer son titre de meilleur joueur du mois de septembre. En face, Mason Greenwood affiche des prestations irrégulières mais son sens du but sera à surveiller de près par l’arrière-garde parisienne. Après une disette de presque deux mois, l’attaquant anglais a réussi à retrouver son côté décisif la semaine passée lors du large succès sur la pelouse du Montpellier Hérault (0-5) avec un but, son premier depuis le 31 août dernier, et une passe décisive. Un beau duel en perspective dans ce Classique.

Murvin Armoogun

