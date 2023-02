OM - PSG : Donnarumma furax, un taulier a joué blessé à Marseille !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Sale temps pour le PSG. À moins d’une semaine du 8e de finale aller de la Ligue des champions très attendu contre le Bayern Munich, les hommes de Christophe Galtier ont encore mordu la poussière hier à Marseille face à une équipe de l’OM aérienne (1-2).

« On connaissait leur force et c'était le match auquel on s'attendait. C'est une équipe très agressive, qui met la pression d'entrée. Les détails font la différence, a pesté Gianluigi Donnarumma en zone mixte. On est déçu, on est en colère parce qu'on tenait à cette compétition. On est déçu pour nos supporters qui tenaient à cette compétition autant que nous. Maintenant, il faut relever la tête et penser au match de Monaco samedi. »

Sergio Ramos sera-t-il de la partie ? Buteur après avoir provoqué le penalty transformé par Alexis Sanchez pour l’ouverture de l’OM, le défenseur central du PSG a encore inquiété sur les dédoublements adverses et les ballons en profondeur. L’Équipe révèle qu’il a joué blessé après avoir été touché à un adducteur à Montpellier mercredi dernier (3-1). Le manque de profondeur de banc en défense a obligé Galtier à l’aligner au Vélodrome...

