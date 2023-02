OM - PSG : Galtier adresse un tacle à Neymar et se ravise !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

L’OM a donné une leçon au PSG. Hier, les Marseillais ont sorti une prestation de caractère pour éliminer le champion de France en 8es de finale de la Coupe de France (2-1). Sut le deuxième but de Ruslan Malinovskyi, tout part d’une touche mal négociée par les Parisiens. À 20 mètres des cages de Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes tente de trouver Neymar mais le Brésilien perd le ballon en tentant d'effacer Chancel Mbemba d’une feinte de corps. Après une percée du défenseur olympien, la frappe d’Alexis Sanchez est contrée et revient dans les pieds de Malinovskyi. Pour la suite que l’on connaît. Sans le citer, Christophe Galtier a accusé Neymar.

« On prend un but un peu stupide... »

« C’était très ouvert en première période. Malheureusement, en seconde période, on prend un but un peu stupide sur une touche pour nous dans nos 20 derniers mètres, s’est agacé le coach du PSG en conférence de presse. A partir du moment où Marseille a marqué ce deuxième but et qu’ils se sont mis dans un bloc bas avec beaucoup de transition, c’est là où on a énormément péché. »

Face à la presse, Galtier a cependant salué les bonnes 45 premières minutes de son maître à jouer brésilien : « En première période, il a trouvé les bons espaces, il a délivré de bons ballons. Après ça a été plus compliqué pour lui mais aussi pour tout le monde. » Une manière pour lui de rattraper le coup ?

