OM - PSG : Guendouzi insulté par Neymar en plein match ?

3. C’est la note dont a hérité Neymar (31 ans) après sa prestation calamiteuse d’hier contre l’OM en 8es de finale de la Coupe de France (1-2). Si une frappe sur le poteau et quelques gestes bien sentis peuvent être mis à son crédit, ses mauvais choix l’emportent.

Si l’on pensait que sa feinte de corps très osée et amenant au deuxième but de Ruslan Malinovskyi était le point culminant de sa sortie ratée, on s’est trompé. En plein match, l’attaquant brésilien du PSG a en effet insulté Mattéo Guendouzi.

« Le H… de puta de Neymar en direction de Guendouzi, normalement vous l’avez tous vu à la télé », s’est insurgé le journaliste de Maritima Karim Attab sur Twitter. Celui-ci, arrivé en fin de première période, a été bien décortiqué par les twittos marseillais, qui ont déjà promis une revanche en Ligue 1...

