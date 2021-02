OM – PSG : Keylor Navas sacrifie le Clasico pour le choc face au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : le debrief du mercato des Parisiens

Victime d'une blessure à la cuisse à l'entraînement, Keylor Navas ne sera pas remis ce dimanche pour le Clasico OM – PSG. C'est donc une nouvelle fois sa doublure Sergio Rico qui gardera les buts du Champion de France sur ce match. De quoi s'inquiéter en prévision du 8e de finale aller de Ligue des Champions à Barcelone le mardi 16 février prochain ? Pas forcément...

En effet, selon Loïc Tanzi (RMC Sport), il s'agirait d'une posture assumée par le PSG. Dans l'entourage du Costaricien, il y a beaucoup d'optimisme sur le fait que Keylor Navas soit remis à 100% sur ce match.

S'il aurait pu revenir plus tôt et peut-être même être apte ce dimanche, aucun décideur parisien n'a voulu prendre le moindre risque. Le retour de Navas est fixé pour le match face à Nice du samedi 13 février. Objectif : éviter la rechute et pouvoir disposer du meilleur gardien du monde pour cette échéance attendue. Sans doute la plus importante de la saison pour le PSG.