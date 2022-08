OM, PSG : le tirage de la Ligue des Champions, c'est parti !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Comme vous le savez, le PSG figure dans le chapeau 1. Ce qui lui permet d'éviter des adversaires prestigieux comme le Real Madrid, le Bayern Munich Manchester City et l'AC Milan. L'OM, pour sa part, figure dans le chapeau 4, et peut tomber sur tous les plus gros clubs européens. Dès 18 heures, ne manquez rien de ce tirage au sort, à suivre en direct sur votre site. Une fois que l'UEFA aura fait patienter les supporters de nombreuses minutes avec des vidéos et des discours sans fin. Il est 18 heures 20 et le tirage va démarrer. Groupe A : Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples, Rangers. Groupe B : FC Porto, Atletico Madrid, Leverkusen, Club Bruges. Groupe C : Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Plzen. Groupe D : Eintracht Francfort, Tottenham, Sporting Portugal, OM. Groupe E : Milan AC, Chelsea, FC Salzbourg, Dinamo Zagreb Groupe F : Real Madrid, RB Leipzig, Donetsk, Celtic Glasgow. Groupe G : Manchester City, Séville, Dortrmund, FC Copenhague. Groupe H : PSG, Juventus Turin, Benfica, Haïfa.

Pour résumer C'est l'heure du verdict pour les 32 clubs qualifiés pour la Ligue des champions. A compter de 18 heures, et notamment pour l'OM et le PSG, tous connaîtront leurs adversaires en phase de poules. C'est à suivre sur notre site, bien entendu.

