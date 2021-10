OM - PSG : les plans de Pochettino pour le Clasico ont fuité

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En attendant qu'il en dise plus en conférence de presse tout à l'heure, Mauricio Pochettino a livré quelques indications sur sa composition d'équipe demain soir à Marseille. A travers ce qu'ils ont vu lors de la séance collective de vendredi, les journalistes du Parisien ont pu déterminer quel onze l'entraîneur argentin allait aligner au Vélodrome.

Première surprise, il devrait remettre au goût du jour le 4-2-3-1 qui n'avait pourtant pas fonctionné sur la pelouse du Stade Rennais (0-2). Ce qui signifie qu'il titularisera toutes ses stars offensives, Angel Di Maria dans le couloir droit, Messi en meneur de jeu, Neymar à gauche et Kylian Mbappé en pointe. A la récupération, Georginio Wijnaldum devrait être aligné aux côtés de Marco Verratti. Seule surprise, Abdou Diallo devrait occuper le couloir gauche de la défense à la place de Nuno Mendes, plus offensif et moins expérimenté.

4 out of PSG's next 6 games include Marseille away this weekend, Leipzig away, Lille and Man City away. Will be interesting to see how Pochettino approaches them pic.twitter.com/oo47gS4CRc