OM - PSG : Letexier se fait démolir, Marquinhos aussi

Il n'y a pas eu photo hier soir entre l'OM et le PSG (0-3). Alors qu'ils menaient 1-0, les Parisiens ont évolué en supériorité numérique pendant plus d'une heure suite à l'expulsion d'Amine Harit, coupable d'un pied haut sur Marquinhos. Selon Johan Micoud, M. Letexier n'aurait pu dû expulser l'ancien nantais.

"J'en veux à Marquinhos"

"Um OM-PSG, ça ne s'arbitre pas comme un autre match de L1, a commenté l'ancien international dans L'Equipe du Soir. C'est l'affiche de notre championnat, la vitrine. Si tu mets un rouge, il faut que ce soit flagrant. Là, Harit dit qu'il n'a pas vu Marquinhos et c'est vrai. En plus il l'effleure juste. J'en veux à Marquinhos. J'ai d'abord cru qu'il avait mal, qu'il s'était fait écorcher la poitrine, mais on voit sur les images qu'il n'y a pas eu d'impact sur les cotes. Il y a presque rien. la VAR l'a vu, elle n'a rien dit. Un jaune Ok, mais avec le rouge, M. Letexier a tué le match."

🗣️"Cette action tue le match"



Pour Johan Micoud, Monsieur Letexier n'aurait pas dû expulser Amine Harit. #EDS #OMPSG pic.twitter.com/2GaPHX0lvb — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) October 27, 2024