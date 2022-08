OM, PSG : Longoria et Al Khelaïfi réagissent au tirage au sort de la Ligue des champions

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

A Istanbul, Pablo Longoria et Nasser Al Khelaïfi ont réagi au tirage au sort de la Ligue des champions, ce jeudi soir. L’OM a hérité de Francfort, Tottenham et du Sporting Portugal. « Nous sommes contents d’être ici et surtout d’être compétitifs, c’est notre obligation dans cette compétition avec notre histoire, a confié Longoria, sur RMC. On considère que c’est un groupe très ouvert, avec trois bonnes équipes. Tottenham est une équipe forte, on l’a vu en fin de saison dernière avec la révolution de Conte. Le Sporting est une équipe qui joue très bien au football et Francfort, champion de la Ligue Europa, est une équipe compétitive, habituée à jouer l’Europe. Cela va être un groupe avec beaucoup d’émotions et beaucoup de suspense ».

Nasser : « Important de garder la tête froide »

Du côté du PSG, qui sera avec la Juventus Turin, Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa, Al Khelaïfi a eu ces mots : « C’est la meilleure compétition au monde, c’est sûr qu'on va jouer contre de grandes équipes. On a besoin de bien se préparer et d’être prêts pour cette compétition. C’est très important d’avoir la tête froide, de rester calme. On ne veut pas dire qu’on veut aller à telle position. On veut donner le maximum à chaque match jusqu’à la fin. »