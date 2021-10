OM - PSG : Marquinhos dissipe un immense malaise concernant Neymar

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Pendant la dernière trêve internationale, Neymar a fait sensation avec son interview accordée à la chaîne DAZN, qui lui consacrait un reportage. En expliquant qu'il ne se projetait pas au-delà de la Coupe du monde 2022 car il subit beaucoup de pression, l'attaquant brésilien laissait entendre qu'il pourrait raccrocher les crampons plus tôt que prévu, alors qu'il n'a que 29 ans. Ce qui, ajouté à un petit souci aux adducteurs, a amené beaucoup de gens à penser qu'il était déprimé.

Mais dans Le Parisien du jour, son ami Marquinhos a volé à son secours : "Je pense que ses déclarations ont été mal interprétées. Il a juste dit qu'il ne savait pas comment il serait dans quatre ans. C'est logique, c'est loin. Moi non plus je ne sais pas comment je serai d'ici là. Neymar sait toutes les attentes qu'il y a autour de lui et il les comprend. Il a juste voulu dire qu'il était focalisé sur la prochaine Coupe du monde. Et surtout, il ne parlait que de la sélection et pas du club. Ça aussi, ça a été mal interprété. Il n'a pas l'intention d'arrêter avec le PSG, avec lequel il est sous contrat".

