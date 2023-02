OM - PSG : Neymar déjà prêt à en découdre ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Neymar va mieux. Comme ses partenaires du PSG, la star de la Seleçao a vite repris la compétition après le Mondial. Et comme ses coéquipiers présents à Doha, il a commencé par signer des prestations inabouties, avec une attitude laissant planer un doute sur sa motivation. En interne, selon L’Équipe, on le décrit toutefois « impliqué et prêt à en découdre. »

Le Brésilien est d’ailleurs annoncé titulaire pour affronter l’OM en 8es de finale de la Coupe de France (21h10). Neymar débuterait le Classique aux côtés de son ami Lionel Messi sur le front de l’attaque, alors que Vitinha évoluerait une nouvelle fois en meneur de jeu.

Une autre bonne nouvelle au sujet de Neymar se confirme : samedi, après le match contre le Téfécé qu’il a suivi en tribunes avec des proches, il a studieusement fêté ses 31 ans dans un établissement de la capitale. « On était très loin de la démesure et de l’affichage de certains anniversaires passés », conclut le quotidien sportif.