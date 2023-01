OM, PSG : Payet et Mbappé à la lutte pour le prix Puskas

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le prix Puskas 2022 sera décerné le 27 février prochain lors d'une grande cérémonie organisée par la FIFA : The Best FIFA Football Awards. Kylian Mbappé et Dimitri Payet font partie des 11 buts en lice.

Le joueur du PSG est nommé pour sa reprise en finale de Coupe du monde contre l'Argentine et celui de l'OM pour sa splendide volée contre le PAOK Salonique. Théo Hernandez est également nommé pour son rush face à l’Atalanta.

🔴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋 !



La magnifique reprise de volée de Dimitri Payet 🇫🇷 face à PAOK figure parmi les buts nommés au 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐏𝐮𝐬𝐤𝐚́𝐬.



Pour voter ça se passe ici ➡️ https://t.co/o3kLhzTiE7#TeamOM pic.twitter.com/TIr6VVuwxF — MercatOM (@Mercat_OM) January 12, 2023