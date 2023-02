OM - PSG : Pierre Ménès nomme les maillons faibles parisiens et encense deux Marseillais

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a livré ses impressions sur le Clasico d'hier. Il s'est montré élogieux envers la prestation de l'OM et n'a pas caché son inquiétude pour le PSG...

« Ce Clasico a été un grand match, a-t-il commenté. On a vu un grand OM. Le PSG sans Mbappé contre une équipe qui met autant de pression, ça part de trop loin avec Messi et Neymar même si le Brésilien a fait beaucoup d'efforts. Il manque un point de fixation que ne peut pas être Ekitike. »

Et à Ménès d'ajouter... « Au milieu, entre Ruiz et Vitinha, c'était très compliqué. Ils ont souffert de la comparaison avec Veretout, Rongier et à un degré moindre Guendouzi. Ça ne sent pas bon avant le Bayern. Sans Mbappé, c'est 50% de puissance offensive en moins. On le savait. »