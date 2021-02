PSG - Mercato : Pochettino donne des nouvelles de Neymar et fait le point pour Messi 

D’emblée, Mauricio Pochettino a tenu à donner des nouvelles de Nerymar, qui souffre d’une gastro-entérite à la veille du Classique entre le PSG et l’OM. « Ney souffre d’une gastro, comme beaucoup peuvent en souffrir. On verra son évolution demain, on espère qu’il pourra récupérer », a rassuré à moitié l’entraîneur du PSG.

Sur l’absence de Keylor Navas, déjà actée contre l’OM, le coach du PSG a donné le tableau de marche de son retour. « Il va bien, il récupère bien. Il ne sera pas là demain, mais on verra peut-être pour la Coupe de France ou la Ligue 1 contre Nice », a-t-il poursuivi en conférence de presse.

Enfin, Pochettino a tenu à mettre les points sur les i concernant la rumeur envoyant Lionel Messi (FC Barcelone, 33 ans) au PSG cet été. « On a beaucoup de respect pour tous nos adversaires et les autres clubs, a-t-il affirmé. On a du respect pour Barcelone, mais nous sommes focalisés sur la L1. En aucun cas, on essaye de faire passer des messages. »