PSG, OM, Stade Rennais : la Coupe du monde, ça va rapporter gros !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

On vous l'avait expliqué il y a quelques semaines, déjà, avec l'exemple du Stade Rennais. La Coupe du monde, ça peut rapporter gros, notamment si votre club a plusieurs de ses représentants engagés au Qatar et que ces derniers vont loin dans la compétition.

Ainsi, et la règle de la FIFA est immuable : ce sont environ 9 500 euros qui sont versés par jour pour chaque joueur en équipe nationale. Les sommes diffèrent bien entendu en fonction du parcours de chacune des équipes nationales. La Fifa indemnise également tous les clubs dont les joueurs ont pris part aux matchs de leur équipe lors des deux années précédant la Coupe du monde.

Pour certains clubs de Ligue 1, l'apport financier est plus que significatif. Car comme le précise le site de RMC, le PSG, par exemple, avec onze joueurs engagés, touchera au minimum 2,81 millions d’euros et forcément même un peu plus puisque le club de la capitale aura au moins un joueur, voir plus, en finale (Mbappé ou Hakimi et peut-être Messi). Le Stade Rennais n'est pas à plaindre puisque le club breton, pour sa part, va toucher au minimum 1,62 million d’euros et sans doute plus si Lovro Majer et/ou Steve Mandanda vont en finale. L'Olympique de Marseille, avec 5 internationaux en Coupe du monde, devrait recevoir 1,11 million d’euros.