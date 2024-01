Orléans - PSG : Luis Enrique a tranché entre Navas et Tenas et pour la titularisation de Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Facile tombeur de Revel (9-0) au tour précédent, le Paris Saint-Germain se déplace ce samedi (20h45) sur la pelouse de l'US Orléans, à l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre face au 12e de National 1, l'entraîneur parisien, Luis Enrique, aurait décidé, d'après L'Équipe, de titulariser Kylian Mbappé. Et au poste de gardien, c'est Keylor Navas qui devrait être préféré à Arnau Tenas en l'absence de Gianluigi Donnarumma. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN Les compos probables Orléans : Matimbou - Solvet, Saint-Ruf, Jean-Pierre - Halby-Touré, Goujon, Bretelle, Agounon - Ponti - Dabasse, Fortuné. PSG : Navas - Mukiele, Danilo, Beraldo, Hernandez - Soler, Ruiz - Kolo Muani, Ramos, Mbappé, Asensio. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Découvrez ci-dessus les compos probables du 16e de finale de la Coupe de France entre l'US Orléans et le Paris Saint-Germain. Côté Parisien, Luis Enrique aurait notamment décidé de titulariser Kylian Mbappé.

Fabien Chorlet

Rédacteur