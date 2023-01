Pays de Cassel - PSG : Mbappé frappe fort, Paris a fait la différence en 15 minutes

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un stade Bollaert plein comme un oeuf, des amateurs du Pays de Cassel phénoménaux sur la pelouse, tout était réuni pour faire de ses 45 premières minutes un vrai match de Coupe de France. Seuls absents, les joueurs du PSG qui, curieusement, allaient mettre une bonne trentaine de minutes avant de confirmer leur statut.

Christophe Galtier une fois énervé par l'attitude de ses protégés, Nuno Mendes, à la 29e minute, effectuait la différence sur son côté gauche et délivrait, en retrait, un centre parfait pour Kylian Mbappé dont la reprise instantanée était déviée par Zmijak et trompait Samson (1-0, 29e). Quatre minutes plus tard, à la suite d'un une-deux avec Mbappé, c'est Neymar qui s'illustrait avec plusieurs dribbles dans la surface de réparation et trompait, du pied gauche, Samson (2-0, 33e). Touché, forcément, Pays de Cassel encaissait un troisième but, deux minutes plus tard, encore inscrit par Kylian Mbappé. Lancé en profondeur, l'attaquant français trompait facilement Samson d'un lob sûr et appliqué (3-0, 35e). Deux buts pour Mbappé, puis trois, car bien servi par Vitinha, l'attaquant parisien trompait le gardien adverse du pied gauche dans la surface de réparation (4-0, 41e).