PSG - Mercato : Messi a reçu un nouvel appel du pied colossal de Barcelone

Décidément, les fans du Barça ne sont pas prêts de laisser filer Lionel Messi sous leur yeux. Après le traumatisme de son départ en 2021, le FC Barcelone n’a jamais cessé de chercher les solutions pour rapatrier leur légende. Pour autant, l’affaire reste aujourd’hui toujours complexe.

Pour montrer tout l’amour qu’ils portent toujours à leur légende, le supporter blaugranas ont profité du match contre le Real Madrid, pour scander le nom de Messi à la 10ème minute de jeu. Suffisant pour parvenir jusqu’au cœur de l’argentin ?

🎶 ‘Messi, Messi’ chant at Camp Nou, minute 10 — another clear message to Leo from Barça fans. 🔵🔴✨



