PSG - MHSC : la vie sans Pochettino, Mbappé, Jesus Perez avait des choses à dire

En raison de sa mise à l'isolement, pour cause de coronavirus, ce n'est donc pas Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, qui s'est présenté face aux médias, à la veille du match face à Montpellier. Mais son adjoint, Jesus Perez, qui est venu balayer l'actualité du club de la capitale.

"C'est très étrange pour moi, comme pour les autres, de travailler sans Mauricio. Mais il suit tout, y compris les entraînements en direct avec les caméras qui sont autour du terrain. On échange beaucoup. On est comme une famille, on est presque tout le temps ensemble. Contre Montpellier, on le sait, ce ne sera vraiment pas évident. Mais il nous faut continuer sur notre série actuelle, et notamment au Parc des Princes.

Est venu ensuite le cas Kylian Mbappé, qui n'a pas marqué depuis quatre matches. "J'ai déjà été interrogé à son sujet après Angers, mais il reste le même pour nous, à savoir un joueur ô combien important et décisif. Il a notamment été décisif dans notre victoire à Angers. Il continue de s'entraîner parfaitement, de donner le maximum. On est très contents de lui." Jesus Perez a par ailleurs souligné les bienfaits de la semaine d'entraînement, qui a permis de récupérer à certains et de bien travailler pour d'autres. "On a évacué la dose de travail accomplie pour quatre matches. Là, on a eu plus de temps, on a vraiment bien travaillé."

Pour le match face au MHSC, le PSG ne pourra compter sur Herrera (précaution), ni Dagba (Covid). En revanche, Kehrer et Rafinha reviennent dans le groupe, à disposition de l'entraîneur.