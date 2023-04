PSG : Thiago Motta fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : Paris en danger dans la course au titre ?

Alors que Christophe Galtier est plus que jamais sur la sellette au Paris Saint-Germain et pourrait être limogé de son poste d'entraîneur d'ici la fin de la saison ou cet été, plusieurs noms sont déjà évoqués pour le remplacer dont celui de Thiago Motta, passé en tant que joueur au PSG de 2012 à 2018.

Thiago Motta ne pense qu'à Bologne

Mais l'actuel entraîneur de Bologne n'envisage pas de poursuivre sa carrière d'entraîneur sur le banc parisien, comme il l'a confié en conférence de presse avant le match contre l'AC Milan. "Je ne peux pas répondre à cette question. Je pense aux miens, je pense qu’en football le présent compte. L’AC Milan est le prochain objectif, le plus difficile à battre. L’effort maximum est toujours de rivaliser avec les équipes qui sont en avance sur nous. Je parle tous les jours avec les dirigeants, ils savent ce que nous recherchons, ils savent ce dont nous avons besoin pour rivaliser avec des équipes fortes. Nous pensons beaucoup à l’avenir, oui, pour améliorer l’équipe et aller plus loin."

Le parole di Thiago Motta in vista di #BolognaMilan 🎙#ForzaBFC #WeAreOne — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) April 13, 2023

