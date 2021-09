PSG : après Messi, Neymar et Mbappé, un nouveau casse-tête pour Pochettino

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Mauricio Pochettino sait que son job au PSG est envié par sa confrérie mais surtout qu'il ressemble à une mission impossible. Gérer les ego des trois superstars Messi, Neymar et Mbappé, dégager un titulaire entre Navas et Donnarumma, écarter l'un des trois défenseurs centraux que sont Marquinhos, Kimpembé et Ramos quand celui-ci sera revenu de blessure… Tant de choix qui ressemblent à des casse-tête ! Et comme si cela ne suffisait pas, un autre est arrivé mardi soir lors de la victoire contre Manchester City (2-0).

Ce nouveau problème porte un nom : Marco Verratti. Le champion d'Europe a réalisé une performance incroyable pour son retour de blessure. Ses vingt premières minutes ont été unanimement saluées et font dire à Emmanuel Petit dans Le Parisien : "Cantonner Verratti à ce rôle de sentinelle serait du gâchis". Le champion du monde 98 veut voir l'Italien évoluer plus haut, plus proche du trio magique. Bon courage à Pochettino pour trouver le onze idéal !

