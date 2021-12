PSG : la vie sans Neymar, Galtier, la concurrence Ramos-Kimpembe… Pochettino a fait le tour de l'actualité parisienne

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Neymar, une blessure qui change tout ?

« Je pense que les principes de jeu de l'équipe vont rester là. On va continuer à développer ce qu'on souhaite depuis le début. On a des possibilités pour s'adapter et pallier l'absence de Neymar. C’est une situation triste qu’il ne puisse pas jouer au foot. On ne cherche pas à remplacer Neymar mais à trouver des solutions ! »

La concurrence Kimpembe-Sergio Ramos

« On a une forte concurrence sur la ligne défensive. C’est aussi une force d’avoir ces qualités-là. Il faudra prendre des décisions par rapport à des matches et au contexte. On a discuté avec Ramos, il était content d'avoir joué 90 minutes. Le fait d'être en supériorité numérique a joué sur le fait qu'il reste sur le terrain. Maintenant, il est fatigué et il faut gérer son temps de jeu. »

Un grand respect pour Galtier

« Christophe Galtier a été le meilleur entraineur de Ligue 1 l'année dernière pour moi et il continue de le montrer maintenant qu'il est à Nice. »