PSG : énième désillusion pour Sergio Ramos ?

Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Les jours se suivent et se ressemblent pour Sergio Ramos. Certes, l'ancien défenseur du Real Madrid n'est plus à l'infirmerie. Certes, il s’est bel et bien entraîné avec le groupe du PSG, à deux jours désormais du choc en Ligue des champions face à Manchester City mercredi soir. Certes, son nom est évoqué pour apparaître dans le groupe de Mauricio Pochettino.

Problème, c'était déjà le cas pour le match de Ligue 1 face au FC Nantes. Et on connaît la suite. Comme le précise RMC, la forme physique de Ramos laisse encore et toujours à désirer et il est une évidence qu'il n’est pas encore à 100% de ses capacités. Impensable, dès lors, pour son entraîneur, Mauricio Pochettino, de le lancer dans le grand bain face aux attaquants de Pep Guardiola.

L'entraîneur argentin, qui a récupéré Marquinhos et Kimpembe, pourrait donc jouer la sécurité. Ou prendre Ramos sans le faire disputer la moindre minute à Manchester. Réponse lors de la parution du groupe sur les réseaux sociaux du club de la capitale.