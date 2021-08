PSG, FC Barcelone : pour la face cachée de Messi, il faudra encore attendre

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il est un ancien de la maison. Dirigeant le FC Barcelone des mois durant, avec deux titres en championnat (2018, 2019) et un retentissant échec en Ligue des Champions face à Liverpool. On parle ici d'Ernesto Valverde, arrivé au Barça en mai 2017, et remplacé en 2020 par Quisue Setién. Lors de son départ, Lionel Messi s'était publiquement exprimé, alors que l'on disait les deux hommes en froid. "Merci pour tout mister. Je suis sûr que vous serez génial où que vous alliez car, en plus d’être un grand professionnel, vous êtes une personne formidable. Bonne chance, je vous embrasse très affectueusement".

Hier, Valverde a été interrogé sur sa relation avec la Pulga, lors d'un entretien accordé à la télévision basque, ETB. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le technicien a laissé planer un certain mystère...

"Certaines choses ne peuvent pas être dites, elles font partie du mystère. C'est bien que ce soit comme ça. (...) Il vaut mieux que les gens ne sachent pas la vérité."