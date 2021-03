PSG, FC Barcelone, OL : Messi, Neymar, Paqueta and co exemptés de sélection en mars !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Du fait de la situation sanitaire très tendue actuellement sur la planète, la trêve internationale de mars se révélait déjà être un sacré casse-tête pour les clubs européens. Surtout qu'en Amérique du Sud, il y avait des rencontres directement qualificatives pour la Coupe du Monde 2022 pouvant impliquer les principales stars des effectifs de Ligue 1 (Neymar, Marquinhos et Paredes au PSG, Paqueta et Guimaraes à l'OL) mais également dans d'autres grands clubs (Messi entre autres pour le Barça).

Pas de matches pour le Mondial en Amérique du Sud en mars !

Afin de solutionner le problème et s'éviter des discussions au cas par cas entre les Fédérations, les Gouvernements et les clubs, la CONMEBOL a décidé de suspendre les deux rencontres éliminatoires prévues en Amérique du Sud sur le mois de mars. S'il faudra rattraper ces deux dates plus tard, c'est quand même un sacré soulagement pour les clubs.

Hier, en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'était exprimé sur la question avec beaucoup de pudeur : « C'est un thème difficile à aborder maintenant. C'est compliqué, car c'est une question qui évolue en fonction des Fédérations, des gouvernements de chaque pays, de la FIFA bien sûr. C'est difficile de trouver un équilibre entre tous. Il y a un travail commun à mener pour trouver la meilleur solution ou au moins la plus équitable pour les Fédérations et les clubs. En cette période de Covid, c'est un facteur déterminant. Il faut protéger les joueurs tout en trouvant le moyen que la compétition soit la plus équitable possible en prenant en compte les objectifs de chacun. On connait la complexité de la situation et on se met à disposition des instances pour que la meilleure solution soit trouvée ».