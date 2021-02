Comme vous en avez désormais l'habitude, la rédaction de But! vous présente les enjeux de chacune des rencontres du Paris Saint-Germain en vidéo. Au programme de la 24ème journée de Ligue 1, le match le plus attendu de la saison, le Classico entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. C'est ce dimanche à 21h. Présentation.