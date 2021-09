PSG : le cliché Lionel Messi - Ed Sheeran a fait rêver Antonella Roccuzzo

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Il y avait du beau monde hier au Parc des Princes pour assister au choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City. Choc qui a vu Lionel Messi inscrire son premier but avec le club de la capitale et mener celui-ci à la victoire (2-0). Après la partie, le lutin a reçu la visite du célèbre chanteur anglais Ed Sheeran, qui a demandé à être pris en photo. Le cliché a été publié sur les réseaux sociaux, les deux hommes s'échangeant des amabilités.

Sur le compte Instagram de Messi, l'épouse de Luis Suarez, Sofia Balbi, a écrit : "J'en connais une qui doit être enchantée avec cette photo, n'est-ce pas Antonella ?". Vérification faite, il apparaît que l'épouse du sextuple Ballon d'Or est une immense fan de Sheeran. Elle a dernièrement posté une image d'elle avec son dernier album. En plus de voir son mari enfin épanoui à Paris, Antonella a donc eu droit au plus beau des clichés !

Messi se fotografió con una estrella de la música: el particular comentario de la esposa de Luis Suárez para Antonella Roccuzzo https://t.co/sERuvdh395 — infobae (@infobae) September 29, 2021