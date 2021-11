PSG : les deux chiffres édifiants du malaise parisien à City

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La tendance se confirme. Match après match, semaines après semaine. Le PSG, en dépit de son effectif ahurissant, et de sa kyrielle de stars, ne parvient ni à convaincre, ni même à rassurer. Et ce n'est pas la défaite, concédée hier soir sur le terrain de Manchester City, qui a rassuré grand monde, bien au contraire.

Battus 2-1, Neymar, Messi et consorts ont pris des vagues 90 minutes durant. Un évident malaise qui s'est également traduit en chiffres. En effet, et selon les statistiques d’Opta, les hommes de Pochettino ont joué trois ballons dans la surface des Citizens lors des 45 premières minutes de la rencontre alors, que dans le même temps, ceux de Guardiola en ont disputé 23 !

Une autre statistique a été donnée et elle ne rassure pas davantage. Le gardien costaricain du PSG, Keylor Navas, a touché hier soir 43 ballons, soit un de plus que ....Kylian Mbappé (42) ! Preuve que les chiffres confirment parfois l'impression ressentie face à l'écran...