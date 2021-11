PSG : les supporters parisiens interdits à Lens

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Pas franchement une surprise. Et au regard des innombrables incidents qui pourrissent la vie de la Ligue 1 depuis des mois, il est probable que les interdictions de déplacements, pour les supporters, se multiplient.

Ainsi, et on l'a appris aujourd'hui, le PSG ne sera pas soutenu par ses propres fans le 4 décembre prochain au stade Bollaert-Delelis pour le match de la 17e journée de Ligue 1 face au RC Lens. Un arrêté a en effet rédigé et pris par le préfet du Pas-de-Calais, vendredi dernier, interdisant aux fans du club de la capitale le centre-ville de Lens.

De tous temps, la rivalité entre les deux clubs a parfois occasionné de sérieux troubles. Ce ne devrait donc pas être le cas le 4 décembre.