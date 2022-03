AS Monaco - PSG : les mots forts de Mbappé après la claque reçue à Monaco

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Rien ne va plus au PSG. Après l’élimination en Ligue des Champions, la semaine dernière, le club de la capitale s’est encore incliné à l’extérieur, contre Monaco. Le club de la capitale manque l’occasion de se rapprocher du titre.

Après la rencontre, Kylian Mbappé s’est exprimé pour Prime Video : « L'objectif est d'aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0, les gens penseront quand même à la Ligue des champions. On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans et félicitations à Monaco. »

🗣️ @KMbappe - « Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d’estime pour ce qu’on fait.»



La réaction de l’attaquant du @PSG_inside, dépité après la lourde défaite face à l’@AS_Monaco . #ASMPS #Ligue1UberEats #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/jYPpNVw68u — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 20, 2022

Pour résumer ​Le PSG a lourdement chuté (3-0) sur la pelouse de l’AS Monaco, lors de la 29ème journée de Ligue 1. Après le match Mbappé s’est exprimé sur la défaite de son équipe. le champion du monde n'a pas apprécié la défaite de son équipe.

